Imagem de como será a entrada do polo gastronômico Reprodução

Publicado 02/06/2024 16:14 | Atualizado 02/06/2024 18:12

Rio - A Prefeitura do Rio apresentou, neste domingo (2), o projeto de revitalização do Largo do Rio da Prata, em Campo Grande, na Zona Oeste. O objetivo é renovar o espaço na Estrada do Cabuçu, criando áreas de lazer e convivência, além de melhorar o polo gastronômico local para estimular a economia. A obra, orçada em R$ 7,8 milhões, será realizada pela Empresa Municipal de Urbanização (Rio-Urbe) e ainda precisa passar pelo processo de licitação antes de ser iniciada.



O prefeito Eduardo Paes esteve no local acompanhado da secretária de Infraestrutura, Jessick Trairi, do presidente da Rio-Urbe, Armando Queiroga, e do subprefeito da Zona Oeste, Diogo Borba. "Esse é um lugar especial. Tivemos uma reunião com a associação comercial há um mês e um dos principais pleitos era que a Prefeitura construísse um projeto para a região do Rio da Prata. Vamos qualificar e urbanizar o local, consolidando o polo gastronômico já existente", afirmou Paes.



As obras incluem a construção de novas calçadas em piso intertravado e concreto, novo pavimento nas vias, travessias elevadas, bancos em concreto, balizadores e bicicletário. A área do polo gastronômico receberá nova iluminação pública, equipamentos de musculação, pórtico e mapa turístico da região.



Além disso, a Rio-Urbe realizará a reforma do Coreto e da Bica D’Água, bens tombados pela Prefeitura desde 1996, com novo paisagismo e sinalização vertical e horizontal. Serão revitalizados mais de 12,3 mil metros quadrados de área pública.



"A Prefeitura trouxe essa proposta de revitalizar a praça do Rio da Prata. Essa reforma era um pedido aqui da região. A Rio-Urbe trouxe seus profissionais e desenvolveu um projeto priorizando os pedestres. Vamos crescer as calçadas, implementar baias de carga e descarga, colocar novos materiais na praça e bicicletário. Essa praça é um lugar de encontros para atividades físicas e saída para caminhadas e pedaladas. O Rio da Prata é uma região bucólica de Campo Grande. Vamos colocar um totem explicativo sobre as trilhas da região, pois estamos ao lado do Maciço da Pedra Branca", disse Armando Queiroga.



Samir Nehme, presidente da Associação Empresarial de Campo Grande (AECG Rio), comemorou o projeto da Prefeitura e destacou a importância do polo gastronômico, que é lei desde 2015. "A associação está em Campo Grande há 63 anos. Entendemos a importância do Rio da Prata, vocacionado para o turismo ecológico e para a gastronomia. A Prefeitura nos presenteia com esse projeto, e uma vez implantado, tenho certeza absoluta que vai entregar progresso e desenvolvimento econômico para a região."



Para o subprefeito da Zona Oeste, Diogo Borba, o projeto de revitalização tem potencial para transformar o Largo do Rio da Prata em um novo destino turístico da cidade. "Tem muita gente que mora em Campo Grande e não conhece a região do Rio da Prata. É um local maravilhoso, o pessoal fica brincando que vai ser a nova Penedo. Tenho certeza que o projeto vai fazer o turismo ecológico aumentar e as pessoas vão passar a conhecer mais o Rio da Prata."



A Prefeitura, por meio da Rio-Urbe, já revitalizou dois outros polos gastronômicos para impulsionar a economia local. O Beco da Cirrose, tradicional espaço boêmio de Irajá, foi reinaugurado em fevereiro de 2023 após obras que custaram R$ 2,6 milhões. O Polo Gastronômico do Batan foi entregue em março deste ano, com investimentos de R$ 1,4 milhão.