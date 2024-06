Vazamento em tubulação de água na Rua Bom Pastor - Reprodução/X

Publicado 02/06/2024 12:02 | Atualizado 02/06/2024 12:25

Rio - Um vazamento de água atinge uma tubulação na Rua Bom Pastor, na Tijuca, Zona Norte do Rio, desde o início da manhã deste domingo (2).

De acordo com o Centro de Operações Rio, a concessionária Águas do Rio, responsável pela distribuição de água na região, já foi acionada para o local, que fica em frente à Paróquia Bom Pastor. Não há impactos no trânsito da via.

A Águas do Rio foi procurada pela reportagem e informou que equipes já atuam no local para reparar o vazamento.

Não há informações sobre o impacto no fornecimento.