Na foto, chorando, ao fundo, Lucas Salles, irmão da vítima - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Na foto, chorando, ao fundo, Lucas Salles, irmão da vítimaReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 01/06/2024 15:05 | Atualizado 01/06/2024 16:01





A manifestação se estendeu até a 20ª DP (Vila Isabel), para onde o táxi foi encaminhado após ser apreendido. No local, o veículo aparece com o retrovisor quebrado e arranhões próximo do farol.



Alan era vascaíno e tinha a cruz de Malta tatuada no braço. Como homenagem, Lucas Salles, irmão da vítima, foi com a camisa do time no protesto, assim como outros amigos. O pai da vítima também esteve no local. Abalados, eles não quiseram conceder entrevistas. Rio - Após a morte do motoboy Alan Rodrigues Salles, de 22 anos , durante uma briga de trânsito com um taxista na noite de sexta-feira (31), motociclistas realizaram uma manifestação na tarde deste sábado (1º) na Rua Barão de Mesquita, na Tijuca, na Zona Norte. Na ocasião, o motorista fugiu sem prestar socorro e abandonou o veículo em uma loja de autopeças. O protesto ocorreu em frente ao estabelecimento e contou com a presença de familiares e amigos do jovem.A manifestação se estendeu até a 20ª DP (Vila Isabel), para onde o táxi foi encaminhado após ser apreendido. No local, o veículo aparece com o retrovisor quebrado e arranhões próximo do farol.Alan era vascaíno e tinha a cruz de Malta tatuada no braço. Como homenagem, Lucas Salles, irmão da vítima, foi com a camisa do time no protesto, assim como outros amigos. O pai da vítima também esteve no local. Abalados, eles não quiseram conceder entrevistas.

fotogaleria



De acordo com testemunhas, Alan estava trabalhando como entregador quando após uma discussão foi perseguido pelo taxista, que imprensou a moto em um poste na Rua Teodoro da Silva, em Vila Isabel, na mesma região, provocando a queda e atropelamento do jovem. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas os militares constataram a morte ainda no local.



Segundo a Polícia Militar, após o motorista fugir, agentes do 6° BPM (Tijuca) encontraram o táxi na loja. O condutor seria funcionário do local e guardou o automóvel no estabelecimento, fugindo em seguida. Ainda na noite de sexta (31), motociclistas já haviam se reunido e realizado um protesto com "buzinaço" na frente da loja. De acordo com testemunhas, Alan estava trabalhando como entregador quando após uma discussão foi perseguido pelo taxista, que imprensou a moto em um poste na Rua Teodoro da Silva, em Vila Isabel, na mesma região, provocando a queda e atropelamento do jovem. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas os militares constataram a morte ainda no local.Segundo a Polícia Militar, após o motorista fugir, agentes do 6° BPM (Tijuca) encontraram o táxi na loja. O condutor seria funcionário do local e guardou o automóvel no estabelecimento, fugindo em seguida. Ainda na noite de sexta (31), motociclistas já haviam se reunido e realizado um protesto com "buzinaço" na frente da loja.

Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte do jovem. "Moleque trabalhando, muita covardia! Meu Deus, que isso, o mundo está cada vez pior, esse taxista tem que pagar por isso", disse um amigo.



"Alan morreu por uma briga de trânsito, sabe não dá pra acreditar que um taxista fechou ele, e simplesmente o matou por uma briga boba", comentou outro colega.



Em seu perfil na internet, a vítima colecionava fotos com sua motocicleta. O local e horário do enterro de Alan ainda não foram definidos.



Procurada, a Polícia Civil explicou que o motorista já foi identificado e será intimado a prestar esclarecimentos. Ele ainda não é considerado foragido. A perícia foi feita no local, e os agentes realizam diligências em busca de testemunhas e imagens de câmeras de segurança instaladas na região.

O táxi ainda passará por perícia. A investigação está em andamento na 20ª DP (Vila Isabel).