Homem agride filha de 10 anos com chineladas e é preso em Maricá Divulgação

Publicado 02/06/2024 13:26 | Atualizado 02/06/2024 15:13

Rio - Um homem foi preso em flagrante após agredir violentamente a filha de 10 anos em uma rua no bairro Mumbuca, em Maricá, neste sábado (1º). No momento da prisão, o agressor alegou que havia batido na menina porque possuía "o direito por ser o pai".

Agentes da 82ª DP (Maricá), foram informados por populares de que um homem havia agredido uma criança com chineladas no rosto, na cabeça, nos braços e nas pernas. Uma equipe realizou buscas no local e encontrou o agressor, que tinha sido cercado por uma multidão.

Ao questioná-lo, os policiais descobriram que o autor era o pai da vítima, que confessou as agressões. Ele foi conduzido para a delegacia e autuado por crime de lesão corporal, na forma da Lei Henry Borel.