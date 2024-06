Cerimônia vai acontecer neste domingo (2), no Cemitério do Irajá - Divulgação

Publicado 02/06/2024 13:27 | Atualizado 02/06/2024 15:10

Rio - Marluci Lopes Pereira, de 63 anos, morta durante um tiroteio no Morro do Fubá, Zona Norte do Rio , foi sepultada na tarde deste domingo (2), no Cemitério do Irajá, na Zona Norte.

A vítima foi atingida por disparos na noite desta sexta-feira (31), durante um confronto entre policiais militares e criminosos. Além dela, um suspeito morreu e outros dois homens deram entrada no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, após a troca de tiros.

Marluci passava de carro na comunidade quando foi baleada e encaminhada ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, onde ela morreu.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) realizavam patrulhamento na região no momento em que o confronto com os bandidos se iniciou. A corporação informou que um veículo em chamas chegou a ser lançado pelos criminosos em uma ladeira para dificultar a ação da PM.

Após o tiroteio, os agentes encontraram um suspeito ferido por ter sido baleado e o encaminharam ao Hospital Salgado Filho, mas ele não resistiu aos ferimentos. Segundo a PM, o morto, que ainda não foi identificado, estava com um fuzil, que foi apreendido pelos militares. A corporação ainda informou que três pistolas foram apreendidas durante a ação e o policiamento foi reforçado na região.

A Polícia Civil informou que a investigação estão em andamento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).