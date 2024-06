O prefeito Eduardo Paes esteve presente no evento que dá início as obras - Marcos de Paula/Divulgação Prefeitura do Rio

Publicado 01/06/2024 18:17

Rio - O conjunto habitacional Condomínio Residencial São Jorge, em Guadalupe, na Zona Norte, vai começar a receber melhorias a partir deste sábado (1º), com o início das obras de revitalização. A ação faz parte do programa Conjunto Maravilha, da Empresa Municipal de Urbanização (Rio-Urbe).

Com investimentos de quase R$ 2 milhões, as obras incluem a recuperação de emboço e pintura das fachadas da unidade, recuperação e pintura dos muros, revisão dos telhados com a troca de telhas e madeiramento danificados e reforma da churrasqueira e do acesso ao salão de festas. A Rio-Urbe também fará a impermeabilização das caixas d’ água e recuperação das calçadas e pátios internos em concreto.

Segundo o prefeito Eduardo Paes, o objetivo é dar mais qualidade de vida aos moradores. "Acompanhem a obra que trará mais qualidade de vida para vocês", afirmou Paes.

O conjunto habitacional ganhará uma Academia Carioca, Espaço Bebê, parquinho infantil. Já o campo de futebol será reformado, e as equipes farão ainda a retirada de revestimento cerâmico das paredes dos halls de acesso dos blocos e pintura dos mesmos, assim como marcação de vagas para estacionamento de veículos.

"Esse programa traz mais qualidade de vida e dignidade para o cidadão carioca", disse o presidente da Rio-Urbe, Armando Queiroga.

A secretária de Infraestrutura, Jessick Trairi, e o presidente da Rio-Urbe, Armando Queiroga, estiveram presentes no evento.