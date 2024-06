Marco Aurélio de Paula Lima, pai de K. G. L. S., de 4 anos, se emocionou no sepultamento - Reginaldo Pimenta

Publicado 06/06/2024 17:22

Rio - O menino K. G. L. S., de 4 anos, foi enterrado na tarde desta quinta-feira (6) no Cemitério de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Os pais da criança chegaram emocionados na cerimônia — a mãe se aproximou do caixão pedindo para que o filho se levantasse e disse que faria de tudo para descobrir o responsável pela morte.

Logo antes do sepultamento, familiares entoaram orações e um louvor em homenagem ao menino. Por fim, houve uma salva de palmas e fogos de artifício. Abalados, os familiares preferiram não falar com a imprensa. A pessoas próximas, Marco Aurélio de Paula Lima, pai da criança, afirmou que esse é um momento de união e que ninguém sabe ao certo que houve, e pediu para deixarem o caso "nas mãos da Justiça".

K. G. havia desaparecido na noite de segunda-feira (3) , após sair para brincar com amigos durante um evento familiar em um salão de festas na comunidade do Rola, em Santa Cruz. No dia seguinte, a mãe percebeu o sumiço ao ir na casa de uma prima, onde o garoto costumava dormir. Ele só foi encontrado na madrugada de quarta-feira, morto na beira de uma piscina.