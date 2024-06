Morte do menino de 4 anos é investigada pela 36ª DP (Santa Cruz) - Reprodução/Google Maps

Publicado 05/06/2024 08:41

Rio - Uma criança foi encontrado morta na beira de uma piscina, na madrugada desta quarta-feira (5), em Santa Cruz, na Zona Oeste. Segundo parentes, o menino de 4 anos desapareceu por volta das 22h da última segunda-feira (3), quando participava de um evento com familiares, na comunidade do Rola. O caso é investigado pela Polícia Civil.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionadas para uma ocorrência na comunidade e informados pelo pai da criança que ela estava desaparecida há dois dias. Os PMs realizaram buscas no local onde ocorreu o evento em que o menino estava antes de desaparecer e localizaram o corpo na beira de uma piscina.

Até o momento, a mãe da vítima não foi encontrada. O caso foi registrado pela 36ª DP (Santa Cruz). Segundo a Polícia Civil, a perícia foi realizada no local onde a criança foi encontrada e familiares estão sendo ouvidos. As investigações estão em andamento para apurar as circunstâncias da morte e esclarecer todos os fatos.