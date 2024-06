Testemunha gravou o momento em que o mototaxista Luiz Antônio Bispo foi agredido após ser atropelado - Reprodução

Testemunha gravou o momento em que o mototaxista Luiz Antônio Bispo foi agredido após ser atropeladoReprodução

Publicado 05/06/2024 10:46

preso por atropelar e matar um mototaxista em Copacabana, na Zona Sul do Rio, vai passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (5). De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), a sessão está marcada para às 13h. Ele foi detido na segunda (3) logo após o crime. A vítima, Luiz Antônio Bispo, de 28 anos, morreu na hora. Rio - Guilherme Francavilla Lamoure Ribeiro,, na Zona Sul do Rio, vai passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (5). De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), a sessão está marcada para às 13h. Ele foi detido na segunda (3) logo após o crime. A

O jovem foi atropelado na Avenida Princesa Isabel, esquina com a Nossa Senhora de Copacabana. Outros dois amigos que estavam com ele ficaram feridos. De acordo com a família do rapaz, ele e Guilherme discutiram em uma boate na Rua Belford Roxo. A irmã da vítima contou, ainda, que o trio saiu do local na mesma moto e o motorista entrou no carro e atropelou o grupo.

Guilherme joga uma pedra em Luiz. Na gravação, o homem aparece entrando e saindo do carro, pegando o objeto e jogando em cima da vítima. Logo em seguida, o criminoso deixa o local. Um vídeo gravado por uma testemunha mostra o momento em que os jovens estão caídos no chão eNa gravação, o homem aparece entrando e saindo do carro, pegando o objeto e jogando em cima da vítima. Logo em seguida, o criminoso deixa o local.

O motorista foi preso em flagrante por policiais do 19º BPM (Copacabana) na Rua Prado Júnior e levado para a 12ª DP (Copacabana), onde a ocorrência foi inicialmente registrada. De lá, ele foi transferido para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que assumiu o caso. Guilherme irá responder pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio.

O mototaxista, que morava na comunidade do Chapéu-Mangueira, no Leme, também na Zona Sul, tinha dois filhos, um de cinco anos e outro de seis meses. Ele foi enterrado na terça-feira (4) no Cemitério São João Batista, em Botafogo.