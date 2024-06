Caso aconteceu na Av. Princesa Isabel, esquina com Nossa Senhora de Copacabana - Reprodução / Redes sociais

Publicado 03/06/2024 09:14 | Atualizado 03/06/2024 09:37

Rio - Um motociclista morreu, no início da manhã desta segunda-feira (3), após ser atropelado por um carro em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Outros dois homens ficaram feridos no acidente.



Segundo a Polícia Militar, as informações iniciais apontam que as três vítimas teriam sido atingidas propositalmente pelo motorista do veículo, após se envolverem em uma discussão.

O caso aconteceu na Avenida Princesa Isabel, esquina com Nossa Senhora de Copacabana. Ainda de acordo com a PM, uma equipe do 19° BPM (Copacabana) foi acionada para a ocorrência, que está em andamento.



As outras duas vítimas foram socorridas e levadas pelo Corpo de Bombeiros para um hospital. O estado de saúde delas não foi divulgado e nenhum envolvido teve a identidade revelada.

Taxista mata motoboy após briga de trânsito

Alan Rodrigues Salles, de 22 anos, morreu , na noite da última sexta-feira (31), após discutir com um taxista em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. Segundo testemunhas, o jovem, que trabalhava como entregador, foi perseguido pelo taxista, que prensou a moto em um poste, jogando Alan para longe, e o atropelou logo depois.

Segundo a PM, após o motorista fugir, agentes encontraram o táxi em uma loja de autopeças na Tijuca, bairro vizinho. A Polícia Civil informou que o motorista já foi identificado e será intimado a prestar esclarecimentos.