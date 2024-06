Cão Elmo, de 8 anos, está para adoção - Divulgação/Guarda Mucipal

Publicado 03/06/2024 12:14

Rio - O pastor-belga Elmo, de 8 anos, depois de contribuir no patrulhamento da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, se aposentou e está em busca de um novo lar para chamar de seu.

A aposentadoria aconteceu em outubro do ano passado e, desde então, Elmo está disponível para adoção. O animal, segundo a Guarda Municipal, tem muitas habilidades e uma delas, inclusive, é atender comandos em português e inglês.

O cão de guarda atuava no patrulhamento, em ações de guarda e proteção, e também em grandes eventos, como no caso de jogos no estádio do Maracanã.

Interessados em adotar Elmo devem ir até a base do Grupamento de Operações com Cães (GOC) para se candidatarem.

De acordo com a Guarda Municipal, o contato pessoal é importante "porque temos muito cuidado na escolha dos novos amigos dos nossos fiéis servidores. Realizamos um processo meticuloso de adoção responsável. E os cães doados já saem castrados do nosso #Canil."

A base do Canil fica na Avenida Bartolomeu de Gusmão, nº 1120, na Mangueira, Zona Norte do Rio. O acesso ao espaço deve ser pelo Instituto Municipal de Medicina Veterinária Jorge Vaitsman. A visitação pode ser feita de segunda a sexta-feira, exceto feriados, de 09h a 14h.