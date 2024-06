Deam São João de Meriti, na Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 03/06/2024 21:15

Rio - Um homem de 55 anos foi preso por estuprar uma menina de 11 anos na manhã desta segunda-feira (3), em Copacabana, na Zona Sul do Rio. O crime foi descoberto pela mãe da vítima, que encontrou a troca de mensagens entre os dois e denunciou o caso na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti.

De acordo com as investigações, o suspeito abordou a menina enquanto ela estava a caminho da escola em abril deste ano. Ele ofereceu bijuterias e doces para a jovem e, após conquistar a confiança dela, passou a mandar mensagens de cunho sexual e realizar transferências bancárias via PIX para ela.

Entre maio e abril, os dois se encontraram por diversas vezes e tiveram relações sexuais, o que foi comprovado por perícia. A mãe descobriu os crimes cerca de um mês depois do início dos abusos.

Neste sábado (1), o Tribunal de Justiça do Rio expediu um mandado de prisão contra o suspeito por estupro de vulnerável. Ele foi detido pelos agentes da Deam no momento em que chegava para visitar uma obra na Rua Santa Clara, em Copacabana, onde atua como arquiteto.