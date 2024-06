Pequenos precisaram ficar abaixados no chão da sala - Reprodução

Pequenos precisaram ficar abaixados no chão da salaReprodução

Publicado 03/06/2024 20:29 | Atualizado 04/06/2024 11:12

Rio - Um intenso tiroteio assustou crianças e professores da Creche Municipal Janete Clair, em Senador Camará, Zona Oeste do Rio, na tarde desta segunda-feira (3). De acordo com a Polícia Militar, uma operação aconteceu na comunidade Cavalo de Aço, que fica próxima a unidade de ensino.

Conforme o comando do 14° BPM (Bangu), a ação tinha como objetivo coibir o roubo de carga na região. A operação terminou sem apreensões.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, crianças aparecem no chão da sala de aula, algumas chorando e outras gritando, enquanto o intenso tiroteio seguia do lado de fora.

Cinco ônibus foram sequestrados e utilizados como barricadas em um único dia (4), em Senador Camará. Os veículos circulavam nas linhas 926 (Senador Camará x Penha) e 746 (Jabour x Cascadura via Sulacap). Nos últimos 12 meses já foram 161 veículos.

A Secretaria Municipal de Educação informou que, durante o tiroteio, a direção da creche seguiu o protocolo de prevenção e proteção, que prevê encaminhar as crianças para os locais mais seguros dentro da escola que já são pré-identificados. Eles informaram ainda que as escolas de Senador Camará seguiram em atendimento com o protocolo ativado até a liberação de todos os alunos.