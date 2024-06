Previsão para esta terça (4) é de chuva fraca a partir da manhã - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 04/06/2024 09:15 | Atualizado 04/06/2024 10:41

Rio - Com a chegada de uma frente fria nesta terça-feira (4), os cariocas terão dias com temperaturas mais baixas até quinta-feira (6). De acordo com o Alerta Rio, o céu vai permanecer nublado e há previsão de chuva fraca a moderada.

Segundo o Alerta Rio, as temperaturas vão diminuir a partir desta terça (4), com mínima de 17°C e máxima de 26°C. A expectativa é que a frente fria permaneça por mais dois dias. Na quarta-feira (5), a nebulosidade na cidade vai variar e a previsão é de chuva fraca a ocasionalmente moderada isolada a qualquer momento. A mínima é de 17°C.

Já na quinta-feira (6), os ventos vão influenciar no tempo no Rio, com previsão de redução gradativa de nebulosidade. De acordo com o Alerta Rio, a previsão é de chuva fraca isolada durante a madrugada. As baixas temperaturas vão permanecer, com mínima de 15°C e máxima de 27°C.

Com a saída da frente fria, o sol volta a aparecer na sexta-feira (7), que será um dia de tempo estável, com termômetros entre 28°C e 15°C. Para o fim de semana, a previsão é de céu parcialmente nublado a claro e sem chuva. No entanto, as temperaturas vão continuar baixas, com máxima de 29°C e mínima de 15°C.