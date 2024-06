O carro colidiu em uma mureta na Rua Cardoso de Moraes - Reprodução TV Globo

Publicado 04/06/2024 07:15 | Atualizado 04/06/2024 07:49

Rio - Um homem morreu durante um acidente envolvendo um veículo de passeio na Rua Cardoso de Moraes, em Ramos, na Zona Norte, na madrugada desta terça-feira (3). Devido a colisão, a estação do BRT está temporariamente fechada no sentido Fundão.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo colidiu com uma mureta e o quartel de Ramos foi acionado às 2h40. A vítima, Victor Hugo M. de Souza, 27 anos, morreu ainda no local.

Segundo testemunhas, o veículo ao bater na mureta invadiu a calha do BRT no sentido Fundão. Imagens mostram o automóvel parcialmente destruído ainda no meio da pista.



Devido a interdição, passageiros são orientados a utilizar a estação Santa Luzia, e na volta pegar a estação de Olaria.