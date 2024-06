O aluno que sofreu as agressões foi socorrido para o Hospital Municipal Albert Schweitzer - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 04/06/2024 20:15 | Atualizado 04/06/2024 20:18

Rio - Um aluno foi agredido por colegas dentro do Colégio Estadual Moacyr Padilha, em Padre Miguel, Zona Oeste do Rio, na noite desta segunda-feira (3). Imagens que circulam nas redes sociais, mostram que a vítima chegou a sofrer uma convulsão na sala de aula.

No vídeo, a vítima é cercada por dois outros rapazes, que chutam a vítima, já no chão. Nenhum professor é visto no local e ninguém interrompe as agressões. São os próprios alunos que estão filmando as agressões que tentam socorrer o menor.

A Secretaria de Estado de Educação lamentou o ocorrido e informou que os responsáveis pelos estudantes foram chamados à unidade escolar. A pasta reiterou que todas as medidas pedagógicas e disciplinares cabíveis estão sendo tomadas. O aluno que sofreu as agressões foi socorrido para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, e passa bem.

Ainda conforme a Seeduc, foi registrado um boletim de ocorrência e o caso encaminhado para o Conselho Tutelar, além de ter sido incluído no banco de dados do RVE (Registro de Violência Escolar), ferramenta criada pela secretaria para mapear casos de violência, racismo, discriminação e bullying.

"A Seeduc repudia toda forma de agressão e não compactua com qualquer tipo de violência e discriminação, e reforça também que desenvolve ações pedagógicas de conscientização, escuta ativa e diálogo com os alunos, trabalhando para que a cultura de paz esteja sempre presente dentro e fora dos muros das escolas", diz a nota.