Mulher e filha de Martinho da Vila são assaltadas no Rio - Reprodução

Mulher e filha de Martinho da Vila são assaltadas no RioReprodução

Publicado 04/06/2024 18:55

Rio - Cleo Ferreira e Alegria Ferreira, mulher e a filha de Martinho da Vila, respectivamente, foram assaltadas, no último sábado (1º), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A informação foi confirmada nesta terça-feira (4) pela equipe do cantor ao DIA.

fotogaleria

Na ocasião, as duas tiveram os celulares roubados. Os assaltantes conseguiram acessar as contas bancárias e realizaram transferências. Ainda segundo a assessoria de Martinho, apesar do susto, Cleo e Alegria Ferreira estão bem.

De acordo com a Polícia Civil, a 16ª DP (Barra da Tijuca) investiga o caso. As vítimas foram ouvidas e agentes buscam imagens de câmeras da região. Diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.