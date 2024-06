Júlia tem um mandado de prisão temporária aberto pelo crime de homicídio qualificado - Divulgação

Publicado 04/06/2024 19:14



Rio -A defesa de Júlia Cathermal, de 29 anos, suspeita de matar o namorado com brigadeirão envenenado , afirmou, na noite desta terça-feira (4), que ela vai se entregar nas próximas horas à polícia. A mulher é considerada foragida por homicídio qualificado contra Luiz Marcelo Antônio Ormond.

A decisão foi informada pela advogada de Júlia, Hortência Menezes, logo após a chegada da mãe e do padrasto da foragida na 25ª DP (Engenho Novo), no início da noite desta terça-feira (4) para depor. Carla Cathermal Faria e o policial civil aposentado Marino Bastos Leandro foram conduzidos por policiais civis da casa onde vivem, em Ponta Negra, em Maricá, até a distrital. O casal era esperado desde às 15h, mas só chegou na delegacia às 18h36.

Ao ser questionada pela imprensa, na entrada da delegacia, sobre o envolvimento da filha na morte de Luiz Marcelo, Carla não quis falar.

A polícia investiga se Júlia, considerada foragida, está recebendo ajuda de parentes na Região dos Lagos do Rio para se manter em fuga. Conforme apurado pelo DIA, a suspeita pode ter buscado abrigo em casas de pessoas próximas antes mesmo de prestar depoimento na 25ª DP (Engenho Novo), no último dia 22.

Uma nova investigação também foi instaurada a fim de descobrir onde as duas armas da vítima estão. De acordo com a investigação, os armamentos foram roubados do apartamento do empresário por Júlia e entregues à cigana Suyany Breschak como parte do pagamento de uma dívida que a suspeita tem com ela. As armas podem ter sido vendidas para terceiros.

Relembre o caso

Luiz foi encontrado morto dentro do apartamento onde morava com Júlia, no bairro Engenho Novo, na Zona Norte do Rio, no último dia 20. Ele não era visto, contudo, desde o dia 17. De acordo com o laudo cadavérico, ele morreu três ou seis dias antes do corpo ser localizado. Segundo as investigações da 25ª DP, Júlia dormiu ao lado do cadáver do namorado durante o fim de semana e, na segunda-feira (20), fugiu do apartamento levando pertences do empresário e o carro dele.

No decorrer do inquérito, os agentes apuraram que a namorada de Luiz Marcelo, com a ajuda da cigana, se desfez dos bens. O veículo foi levado para Cabo Frio, na Região dos Lagos, após supostamente ter sido vendido por R$ 75 mil. Abordado pelos policiais, o homem que estava com o carro chegou a apresentar um documento escrito à mão, que ele disse ter sido assinado pela vítima, transferindo o bem. Com o mesmo homem, foram encontrados o telefone celular e o computador de Luiz Marcelo. Ele foi preso em flagrante por receptação.