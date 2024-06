Central de inteligência ganhou sala no Centro de Operações do Rio - Arquivo /Agência O Dia

Publicado 04/06/2024 10:30 | Atualizado 04/06/2024 11:20

Rio - A cidade do Rio lança, nesta terça-feira (4), a Civitas (Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia de Apoio à Segurança Pública). Trata-se de uma parceria com o Disque Denúncia para participar do sistema integrado de monitoramento por câmeras da capital. O objetivo é apoiar, com informações, as forças de segurança estaduais e os órgãos municipais.

A Civitas vai funcionar no Centro de Operações Rio (COR). Com isso, o Disque Denúncia voltará a funcionar 24 horas todos os dias. A central de atendimentos vai atuar diretamente na operação, fornecendo os dados dos atendimentos aos cidadãos. O projeto tecnológico de monitoramento usa câmeras do COR, da CET-Rio e futuramente das empresas de segurança, para fazer um cerco inteligente, em apoio à segurança pública da cidade.

A central vai aproveitar o conhecimento técnico do COR e a credibilidade do Disque Denúncia, há quase 30 anos uma referência para o cidadão, e atuar como uma rede de vigilância comunitária. O monitoramento de veículos será feito por 900 radares e 50 câmeras com leitura de placas, que serão capazes de descobrir carros clonados na cidade.

O projeto também visa acompanhar os casos de violência doméstica e outras questões de segurança na cidade, como vandalismo. A Prefeitura investiu R$ 7 milhões para o Disque Denúncia voltar a funcionar em tempo integral. O número de atendentes vai passar de 19 para 36. O Disque Denúncia atenderá todas as cidades fluminenses, contribuindo com a Polícia Militar.