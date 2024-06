Rio começa a vacinar idosos com 80 anos ou mais contra a cepa XBB da covid-19 - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 04/06/2024 10:04 | Atualizado 04/06/2024 10:20

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) começou, na manhã desta terça-feira (4), a imunizar idosos de 80 anos ou mais e adultos com indicação médica contra a covid-19 XBB . Na sexta-feira (7), será a vez de pessoas a partir de 70 anos. Já na próxima terça-feira (11), o público de 65 anos poderá ser imunizado.

Segundo a SMS, a vacina está disponível em todas as 238 clínicas da família e centros municipais de saúde espalhados pela cidade, além do Super Centro Carioca de Vacinação de Botafogo, na Zona Sul, que funciona todos os dias, das 8h às 22h. O Super Centro Carioca de Vacinação de Campo Grande, localizado no ParkShopping Campo Grande, na Zona Oeste, também funcionará diariamente.

Na manhã desta terça-feira, o DIA esteve no Super Centro Carioca de Vacinação de Botafogo e flagrou alguns idosos chegando para se vacinar contra a cepa XBB da covid-19. Os primeiros foram vacinados pelo secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.

Em entrevista, o secretário explicou sobre a campanha. "Todos os anos a vacina da covid vai precisar ser atualizada, como a da gripe. Atualmente, a cepa que circula é a subvariante da Ômicron, a XBB. Para esta vacina, é importante que a pessoa tenha tomado a última dose há mais de um ano ou, pelo menos, há três meses. É um imunizante muito seguro", disse.

Soranz ainda explicou sobre os riscos da XBB. "É uma subvariante que circula com muita facilidade e tem uma capacidade grande de transmissão. Inclusive, pode causar uma nova epidemia de covid -19. Para que isso não aconteça, precisamos manter uma alta cobertura vacinal, que garante a nossa livre circulação", detalhou.



Ao DIA, Margarida de Carvalho, de 81 anos, que foi uma das primeiras a chegar no Super Centro Carioca de Vacinação de Botafogo, falou sobre a importância da imunização. "Vim tomar covid, hepatite e umas que estavam faltando. Essas vacinas são feitas por cientistas, estudadas e comprovadas. Por isso, as pessoas têm que levar seus filhos e idosos para se vacinar", enfatizou Margarida.

No próximo dia 18, a campanha passa a contemplar adultos com comorbidades sem necessidade de apresentação de laudo médico, bastando histórico clínico, receitas ou qualquer outro documento de comprovação.