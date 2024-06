Família se encontrou pela primeira vez nesta segunda-feira (3) após explosão de lancha em Cabo Frio - Divulgação

Publicado 03/06/2024 18:33

Rio - Três pessoas da mesma família, que sofreram queimaduras durante a explosão de uma lancha ocorrida em maio na cidade de Cabo Frio , na Região dos Lagos do Rio, receberam alta, nesta segunda-feira (3), após 24 dias internadas em hospitais estaduais. Na ocasião, o casal Neli Eustáquia Paloma de Jesus, de 28 anos, Rafael Júnior de Oliveira Larangot, 38, e seus três filhos ficaram feridos.

Neli e o menino Gabriel, de 8 anos, foram liberados pela equipe médica do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, e seguiram em direção ao encontro do restante da família no Hospital Estadual Roberto Chabo (Herc), em Araruama, na Região dos Lagos.

Na unidade de saúde, eles se encontraram com Rafael, a filha Rafaela, de 9, e o filho mais novo, Miguel, que completou cinco anos nesta segunda-feira (3). O reencontro foi marcado por muita emoção, agradecimento e uma pequena festa para o aniversariante. Além de bolo, doces e presentes, o menino também recebeu alta hospitalar.

"É um milagre de Deus estarmos vivos. Foram dias difíceis, mas estamos lutando pela vida a cada minuto. Hoje, estamos nós quatro marcados pelo acidente, com traumas, mas comemorando os cinco anos de vida do Miguel", declarou o mecânico Rafael.



A mãe das crianças, Neli Paloma, pediu justiça para o caso e destacou que ninguém da empresa contratada para o passeio prestou auxílio à família. A explosão da lancha é investigada pela Marinha.

"Até hoje, ninguém da empresa da embarcação veio saber se estávamos sequer vivos. Nossa vida parou. Alugamos uma casa aqui em Araruama, perto do hospital, e estamos pagando graças a ajuda dos familiares. Temos alimentação e medicação, mas continuo agradecendo a Deus por estarmos vivos", contou.

Rafael e a filha Rafaela seguem internados no Herc. De acordo com o médico Mário Jorge Espinhara, diretor do hospital, eles ainda precisam de cuidados nos ferimentos. Todas as vítimas tiveram queimaduras em mais de 50% do corpo. Na próxima semana, Neli e Gabriel voltarão ao Heat para consulta com a cirurgia plástica.

Relembre o caso

O incidente aconteceu no dia 10 de maio no canal do Itajuru, próximo à Ilha do Japonês, em Cabo Frio. Na ocasião, o barco onde a família estava pegou fogo e explodiu deixando o casal e as três crianças, além do condutor, feridos.

A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 1º Distrito Naval, instaurou um inquérito administrativo para apurar a explosão da lancha. O caso é investigado pela Delegacia de Capitania dos Portos em Cabo Frio (DelCFrio).

Os militares abriram um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) com o objetivo de descobrir as causas, circunstâncias e possíveis responsabilidades do incidente envolvendo a embarcação "A MAR I".

Após o resgate das vítimas, a Marinha informou que não constatou poluição hídrica e também não encontrou irregularidades nas documentações, tanto da embarcação quanto do condutor.