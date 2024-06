Publicado 04/06/2024 00:00

De acordo com relatório da OMS, Brasil registrou mais de 80% dos casos de dengue no mundo. Número alarmante prova descaso do poder público, que há décadas promete, sem sucesso, prevenir proliferação da doença. Mais do que falar, é preciso agir.

Após duras derrotas no Congresso, Planalto anuncia que Lula voltará a se reunir pessoalmente com parlamentares. Articulação política do governo acumula fracassos e participação direta do presidente parece ser único trunfo para conter crise.