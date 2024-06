Motorista atropelou e matou o Luiz Antônio Bispo na Av. Princesa Isabel nesta segunda (03) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 03/06/2024 13:24 | Atualizado 03/06/2024 13:28

Segundo a PM, ele foi detido por uma equipe do 19° BPM na Rua Prado Júnior e encaminhado à 12ª DP (Copacabana), onde a ocorrência foi inicialmente registrada, antes de ficar a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A vítima foi atropelada na Avenida Princesa Isabel, esquina com a Nossa Senhora de Copacabana. Outros dois amigos que estavam com Luiz ficaram feridos no caso.Em entrevista ao, a irmã de Luiz, Valesca Bispo, de 35 anos, contou que o mototaxista estava em uma boate na Rua Belfort Roxo, e brigou com o motorista do carro no local. "Luiz saiu da boate com os amigos na garupa da moto, e ele (o motorista) entrou no carro, que era um Celta, foi atrás e atropelou o meu irmão. Depois, ele o apedrejou na cabeça e bateu com o capacete. O meu irmão foi assassinado", protesta.Questionada sobre a identidade, as agressões que o motorista teria cometido e o andamento das investigações, a Polícia Civil ainda não retornou.O mototaxista, que morava na comunidade do Chapéu-Mangueira, no Leme, também na Zona Sul, tinha dois filhos, um de cinco anos e outro de seis meses.Os amigos de Luiz, João Victor de Souza, de 23 anos, e Cauã, de 19, foram socorridos com ferimentos leves pelo Corpo de Bombeiros e levados ao Hospital Miguel Couto, no Leblon, também na Zona Sul. O estado de saúde deles é estável, de acordo com a direção da unidade.Uma faixa da Avenida Princesa Isabel, local do crime, foi liberada por volta das 8h30. Agentes da CET-Rio, Guarda Municipal, PM e Bombeiros estiveram no local.Alan Rodrigues Salles, de 22 anos, morreu, na noite da última sexta-feira (31), após discutir com um taxista em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. Segundo testemunhas, o jovem, que trabalhava como entregador, foi perseguido pelo taxista, que prensou a moto em um poste, jogando Alan para longe, e o atropelou logo depois.Segundo a PM, após o motorista fugir, agentes encontraram o táxi em uma loja de autopeças na Tijuca, bairro vizinho. A Polícia Civil informou que o motorista já foi identificado e será intimado a prestar esclarecimentos.