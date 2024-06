Os dois foram encaminhados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha - Arquivo / Agência O Dia

Os dois foram encaminhados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na PenhaArquivo / Agência O Dia

Publicado 03/06/2024 11:36 | Atualizado 03/06/2024 14:04

Rio - Um motorista de aplicativo foi baleado, na manhã desta segunda-feira (3), ao entrar por engano na comunidade do Quitungo, em Brás de Pina, na Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, uma mulher, que estava no veículo, também foi atingida.

De acordo com a corporação, policiais militares do 16° BPM (Olaria) foram acionadas para a ocorrência. No local, os agentes encontraram Wilson Brasilino de Oliveira, de 47 anos, e Valquíria da Silva Oliveira, de 54, feridos. Informações preliminares apontam que os dois foram atingidos por criminosos que atuam na região após o motorista acessar a comunidade por engano.

A PM informou que as vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte. De acordo com a direção da unidade, o estado de saúde de Wilson é grave, já Valquíria está estável. A ocorrência foi encaminhada para a 38ª DP (Brás de Pina).