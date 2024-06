Projeto promove oficinas de slam em escola - Divulgação

Rio - Alunos da Escola Municipal Ginásio Emilinha Borba, em Sepetiba, na Zona Oeste, estão tendo a oportunidade de trabalhar poesia de uma maneira diferente. A iniciativa faz parte do projeto "Poéticas na Escola - Slam", que tem como objetivo promover a literatura através de oficinas que misturam poesia oral, performances e competição.

Durante os encontros, que vão até o fim de junho, os alunos também têm contato com poetas da Região Metropolitana do Rio, para troca de experiências. As oficinas são oferecidas para os alunos do 8º e 9ª anos no contraturno escolar, das 14h às 16h30.Idealizador do projeto, o ator, poeta e produtor Fellipe Calarco, da Alkebulan Arte e Cultura, conta que a ideia surgiu a partir das dificuldades que enfrentou na infância e na adolescência."Fui criado em Santa Cruz, e quando eu era pequeno, vi o meu sonho de ser ator impossibilitado pela falta e distância de aparelhos culturais próximos de onde eu morava. Na primeira oportunidade que tive, migrei para outro município onde pude realizar meu sonho e me tornei técnico em artes dramáticas. Anos depois, tive uma nova oportunidade: ganhei uma bolsa integral para cursar bacharelado em Artes Cênicas em uma universidade de renome. Hoje, formado, busco produzir projetos para que jovens possam ter a oportunidade de acessar produções artísticas sem precisarem realizar grandes deslocamentos", diz Fellipe.Ao fim do período de oficinas, um grande um evento, no dia 3 de julho, vai mobilizar a comunidade escolar com roda de conversa e batalha de poesia.9h às 10h - Roda de ConversaTema: Relevância da arte e literatura na transformação social.Integrantes: Mc Martina e Aza NjeriMediação: Sol Miranda10h às 11h30 - Batalha de PoesiaOs alunos apresentarão suas poesias desenvolvidas durante as oficinas; e na batalha haverá premiação para os três melhores colocados escolhidos pelo júri.