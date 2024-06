Testemunha gravou o momento em que o mototaxista Luiz Antônio Bispo foi agredido após ser atropelado - Reprodução

Rio - Um vídeo mostra o momento em que o mototaxista Luiz Antônio Bastos Bispo, de 28 anos, é agredido depois de ser atropelado, no início da manhã desta segunda-feira (3), na Avenida Princesa Isabel, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Na gravação, o suspeito aparece entrando e saindo do carro utilizado para atropelar Luiz, que pilotava uma moto antes do acidente. O homem então pega um objeto, que seria uma pedra, e joga em cima da vítima. Logo em seguida, o criminoso deixa o local.

Veja o vídeo:

Em entrevista ao DIA, a irmã de Luiz, Valesca Bispo, de 35 anos, contou que o mototaxista estava em uma boate na Rua Belfort Roxo, também em Copacabana, e brigou com o motorista do carro no local. Depois da discussão, o suspeito perseguiu a vítima, a atropelou e a agrediu.

"Luiz saiu da boate com os amigos na garupa da moto e ele (o motorista) entrou no carro, que era um Celta, foi atrás e atropelou o meu irmão. Depois, ele o apedrejou na cabeça e bateu com o capacete. O meu irmão foi assassinado", disse.

O autor do crime foi preso em flagrante por policiais do 19º BPM (Copacabana) na Rua Prado Júnior e levado para a 12ª DP (Copacabana), onde a ocorrência foi inicialmente registrada. De lá, ele foi transferido para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que assumiu o caso. O homem irá responder pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio.

O mototaxista, que morava na comunidade do Chapéu-Mangueira, no Leme, também na Zona Sul, tinha dois filhos, um de cinco anos e outro de seis meses. Seu sepultamento está marcado para às 11h desta terça-feira (4) no Cemitério São João Batista, em Botafogo.

Em 2022, Luiz foi condenado a um ano e quatro meses de prisão pelo crime de resistência. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio (MPRJ), ele participou de um confronto com policiais militares no ano de 2020 na comunidade Chapéu-Mangueira.

Outros feridos

O atropelamento ainda deixou dois amigos de Luiz feridos. João Victor de Souza, de 23 anos, e Cauã, de 19, foram socorridos com ferimentos leves pelo Corpo de Bombeiros e levados ao Hospital Miguel Couto, no Leblon, também na Zona Sul. O estado de saúde deles é estável, de acordo com a direção da unidade.