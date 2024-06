Rodrigo Bacellar (ao centro, sentado) é o presidente da Alerj - Divulgação

Rodrigo Bacellar (ao centro, sentado) é o presidente da Alerj Divulgação

Publicado 05/06/2024 10:39

Rio - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) aprovou, em discussão única, o Projeto de Lei Complementar 27/2024, de autoria do presidente da Casa, deputado Rodrigo Bacellar (União), que regulamenta a execução das emendas parlamentares impositivas na Lei Orçamentária Anual (LOA).



O texto prevê que o Projeto de Lei Orçamentária Anual, enviado pelo Governo do Estado, conterá dotação específica para atendimento de programações decorrentes de emendas individuais impositivas. Essas emendas correspondem a 0,37% da receita líquida de impostos, a ser dividida igualmente entre os 70 deputados, sendo que 30% deverão ser destinados à educação e 30% à saúde. Será obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações das emendas.



"A presença efetiva do parlamento fluminense na elaboração da LOA, seja por meio de emendas impositivas ou de outro instrumento constitucional, é a essência da participação popular nos programas, projetos e nas políticas públicas que têm por finalidade alcançar o cidadão em suas carências cotidianas", explicou Bacellar.



Excepcionalmente para o exercício de 2024, o cronograma com as etapas de análise e demais prazos previstos para definição na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) serão feitos através de decreto do Poder Executivo.

A medida segue para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-la ou vetá-la.