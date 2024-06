A moto foi abandonada no local, enquanto a vítima foi encaminhada ao hospital - Reprodução

Publicado 05/06/2024 07:12

Rio - Um motociclista foi baleado por um policial militar durante uma abordagem na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, na noite desta terça-feira (4). Segundo a corporação, o disparo foi acidental.



Na ação, agentes do 18ºBPM (Jacarepaguá) estavam em patrulhamento pela Estrada dos Bandeirantes, na altura do Karatê, quando avistaram uma moto com um homem em atividade suspeita, no sentido Taquara.



Em seguida, de acordo com o comando da unidade, foi feito um cerco tático até a hora em que o motociclista entrou na Rua Gusmão Lobo, um dos acessos à Cidade de Deus. Neste momento, foi realizado um disparo acidental por parte de um dos PMs, que atingiu a vítima.



Nas redes sociais, imagens mostram a moto no local, enquanto relatos apontam que o rapaz foi colocado dentro de uma viatura.



Ainda segundo a corporação, o homem, não identificado, foi imediatamente socorrido e levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge e, posteriormente, transferido para o Hospital Municipal Miguel Couto. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.



Em nota, a PM destacou que, durante toda a ação, os policiais militares utilizavam câmeras corporais e que foi aberto um procedimento apuratório para analisar as circunstâncias dos fatos. O caso foi registrado na 32ªP (Taquara).



"A SEPM segue trabalhando em parceria com a Polícia Civil, num trabalho conjunto de apoio às investigações".