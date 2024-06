Chuva forte atingiu bairros do Rio e causou alagamentos na noite de terça (4) - Reprodução

Publicado 05/06/2024 08:36 | Atualizado 05/06/2024 08:56

Rio - Após ter ruas alagadas, nesta terça-feira (4), devido ao temporal que atingiu a cidade, a previsão do tempo indica mais frio e chuva nesta quarta-feira (5) no Rio.

Moradores registraram alagamento em ruas de São Cristóvão, na Zona Norte. O mesmo ocorreu no bairro Maracanã, também na Zona Norte da cidade. Nas redes sociais, moradores fizeram registros das vias cobertas pela água da chuva.No bairro Rocha, também na Zona Norte, a Avenida Marechal Rondon ficou às escuras após a queda de árvore sob fiação da Light. Segundo informações, a falta de energia afetou também os sinais de trânsito da avenida, causando transtornos para motoristas e pedestres.A quarta-feira também será de chuva na cidade. De acordo com o Centro de Operações Rio, há previsão de chuva fraca a moderada, isolada, devido ao transporte de umidade do mar para o continente.O céu vai variar entre encoberto e nublado e as temperaturas seguem amenas, com mínima prevista de 18°C e máxima de 28°C. Os ventos estarão fracos a moderados.Na quinta-feira (6), os ventos vão influenciar o clima do município, com redução gradativa da nebulosidade. A previsão indica chuva fraca isolada durante a madrugada, com temperaturas entre 15°C e 27°C.Com a saída da frente fria, o sol reaparece na sexta-feira (7), trazendo um dia de tempo estável, com temperaturas variando entre 15°C e 28°C. No fim de semana, a previsão é de céu parcialmente nublado a claro e sem chuva, com temperaturas baixas, variando entre 15°C e 29°C.