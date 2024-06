Bolsão d?água entre a Rua Tonelero e a Rua Siqueira Campos, em Copacabana, na Zona Sul - CET Rio/Divulgação

Publicado 04/06/2024 17:31 | Atualizado 04/06/2024 17:54

Rio - Uma forte chuva atinge bairros da cidade do Rio, na tarde desta terça-feira (4), causando alagamentos em várias ruas e prejudicando a volta para casa dos cariocas. Segundo o Centro de Operações, houve registro de chuva muito forte em Irajá e na Tijuca, na Zona Norte do Rio. A orientação é para que motoristas dirijam com atenção, já que há ruas com bolsões d'água pela cidade.

BOLSÃO D´ÁGUA NA TIJUCA



Atenção, motorista! Há bolsão d´água entre a Rua Haddock Lobo e a Rua Engenheiro Adel.



Equipes da Prefeitura acionadas.



Trânsito em boas condições.



Dirija com atenção! #CORInforma #temporj pic.twitter.com/PE1Jxrapu0 — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) June 4, 2024

O Alerta Rio registrou, entre 17h e 17h30, chuva em: Tijuca/Muda: 9.2 mm (forte), São Cristóvão: 7.8 mm (forte), Tijuca: 6.4 mm (forte), Copacabana: 4.4 mm (moderada), Santa Teresa: 1.8 mm (moderada), Grande Méier: 1.4 mm (moderada), Est. Grajaú/Jacarepaguá: 1.2 mm (fraca) e Grajaú: 1.0 mm (fraca).

Veja onde há bolsões d'água:

- Rua Haddock Lobo e a Rua Engenheiro Adel, na Tijuca

- Rua Tonelero e a Rua Siqueira Campos, em Copacabana

- Rua São Clemente, na altura da Rua Alfredo Chaves, em Botafogo

- Rua do Catete e a Rua Pedro Américo, no Catete

- Av. Eptácio Pessoa e a Rua Vinícius de Moraes, na Lagoa

Previsão do tempo para os próximos dias

Para esta noite de terça-feira (4), o céu estará nublado a encoberto na cidade. Há previsão de chuva fraca, ocasionalmente moderada isolada. Os ventos estarão fracos a moderados. Na quarta-feira (5), a nebulosidade na cidade do Rio estará variada e a previsão é de chuva fraca a ocasionalmente moderada isolada a qualquer momento. Os ventos estarão fracos a moderados.

Já na quinta-feira (6), ventos médios influenciarão o tempo na cidade, com previsão de redução gradativa de nebulosidade ao longo do período e chuva fraca isolada durante a madrugada. Os ventos estarão fracos a moderados.