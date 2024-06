Barracas e carros foram destruídos pelo fogo - Reprodução / Redes Sociais

Rio - Mais de 100 famílias que estavam em um acampamento de trabalhadores rurais em Silva Jardim, na região das Baixadas Litorâneas, tiveram seus pertences, carros e barracas incendiados, na madrugada desta terça-feira (4).



Informações preliminares apontam que homens armados invadiram o acampamento atirando e incendiaram o local. Segundo o grupo, as famílias da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Estado do Rio de Janeiro (Fetag-RJ) que ocupam a área tiveram que fugir e se esconder na mata da região.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o local totalmente destruído, com carros, barracas e pertences das famílias incendiados. Ainda é possível ver estojos de munições espalhados pelo chão.

De acordo com a federação, as famílias também foram alvos quando ocuparam o local, em 24 de maio. O grupo procurou a 120ª DP (Silva Jardim) e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) para registrar o caso. A Civil informou que uma equipe foi ao local para apurar o ocorrido. Disse, ainda, que o caso foi encaminhado à Polícia Federal.

O acampamento fica em uma área do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Procurado pelo DIA, o órgão não respondeu. O espaço está aberto para manifestações.