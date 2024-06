Construções ilegais causavam a obstrução e redução da calha do rio - Divulgação/Seop

Publicado 05/06/2024 13:34

Rio - Uma casa em fase de alvenaria, duas construções irregulares em fase de fundação e seis muros de alvenaria foram demolidos nesta quarta-feira (5) em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. As edificações, que estavam sendo erguidas de forma irregular e sem embasamento técnico, margeiam o afluente do Rio Cabuçu, o que causa a obstrução e redução da calha do rio.