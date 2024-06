Líder do grupo é conhecido como 'Pedro Dominador' - Reprodução

Rio - A Polícia Civil do Rio desmantelou, nesta quinta-feira (6), uma quadrilha que extorquia e ameaçava clientes de garotos de programa. Três pessoas foram presas, inclusive o líder do grupo, conhecido como Pedro Dominador ou Pedro Dom. Ele foi encontrado em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Outros dois integrantes da organização estão foragidos.

A investigação teve início após um jovem procurar a delegacia e contar que estava sendo chantageado. Ele havia se relacionado com um dos criminosos e passou a receber mensagens com ameaças de exposição do encontro para a família. As extorsões também partiam de outros membros da quadrilha. Para evitar ter sua intimidade exposta, a vítima chegou a realizar pagamentos via pix para os criminosos, que, inclusive, ameaçararam praticar violências contra seus entes queridos.



O delegado responsável pelo caso, Álvaro de Oliveira Gomes, contou que as investigações duraram cerca de um mês e meio e que os criminosos se aproveitavam do preconceito para praticar as extorsões. "Uma vítima nos procurou informando que teve uma relação com um garoto de programa que conheceu num site específico. Depois disso, esse garoto de programa começou, junto a outras pessoas, a realizar extorsões. Identificamos que havia uma quadrilha que fazia esse tipo de conduta. A ameaça principal era a de quebrar o sigilo. Geralmente, na sociedade que vivemos, esse tipo de relação é muito estigmatizada", ressaltou o delegado.

Caso as vítimas não pagassem a quantia, os criminosos afirmavam que iriam entrar em contato com os familiares e expor a relação nas redes sociais. "Se não funcionasse, ou mesmo para aumentar o nível de temor das vítimas, eles passavam para o segundo momento. O grupo conseguia identificar a residência ou alguma informação pública e mandavam fotos da casa da pessoa, dados como telefone e CPF de parente, dizendo que iriam fazer algum mal caso os valores não continuassem a ser depositados", explicou Álvaro de Oliveira Gomes.

A Polícia Civil trabalha para prender os dois foragidos do grupo. Além de Pedro, um homem e uma mulher foram detidos.