Suspeito foi morto ao tentar assaltar um motorista na Avenida BrasilPedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 06/06/2024 08:12 | Atualizado 06/06/2024 10:43

Rio - Um suspeito foi morto, na manhã desta quinta-feira (6), durante uma tentativa de assalto na Avenida Brasil, altura de Deodoro, na Zona Oeste do Rio. Segundo a Polícia Militar, um PM de folga reagiu à abordagem a um outro veículo.

A corporação informou que o agente atirou contra o homem, que morreu no local. O suspeito teria tentado roubar um Jeep Renegade quando foi baleado. O motorista do veículo não ficou ferido.



Na ação, os policiais apreenderam um revólver e um bloqueador de sinal. De acordo com a PM, equipes do 14º BPM (Bangu), do 9º BPM (Rocha Miranda) e do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) estão no local da ocorrência, que segue em andamento. Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) são aguardados para a realização da perícia. O Corpo de Bombeiros também foi acionado.

O Centro de Operações Rio (COR) informou que a ocorrência ocupa duas faixas da Avenida Brasil. O trânsito no trecho apresenta retenções.

PM baleado na Av. Brasil

policial militar foi baleado durante uma tentativa de assalto na noite desta quarta-feira (5), na Avenida Brasil, altura do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. Ele voltava do trabalho no momento em que foi abordado por criminosos, que viram o agente fardado e iniciaram a troca de tiros. Umna noite desta quarta-feira (5), na Avenida Brasil, altura do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. Ele voltava do trabalho no momento em que foi abordado por criminosos, que viram o agente fardado e iniciaram a troca de tiros.

Uma equipe do 22º BPM (Maré) que passava pelo local socorreu o agente lotado no 4º BPM (São Cristóvão) e o encaminhou ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Seu estado de saúde é considerado estável.