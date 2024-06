Ônibus foi incendiado durante manifestação na Avenida Brasil - Reprodução

Ônibus foi incendiado durante manifestação na Avenida BrasilReprodução

Publicado 11/06/2024 08:08 | Atualizado 11/06/2024 08:23

Rio - Um ônibus foi incendiado, na noite desta segunda-feira (10), na Avenida Brasil, na altura de Guadalupe, na Zona Norte do Rio, após uma manifestação de moradores da Comunidade do Muquiço. Ninguém ficou ferido.

O coletivo pertencia a linha 778 (Pavuna x Cascadura via Costa Barros). De acordo com o Rio Ônibus, este é o quarto ônibus incendiado apenas em 2024. Nos últimos 12 meses foram contabilizados 28 veículos.O ônibus ocupou uma faixa da pista lateral, na altura da Estrada do Camboatá, sentido centro da cidade. Agentes da CET-Rio, dos Bombeiros e da Polícia Militar foram acionados.De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento das equipes ocorreu às 21h20. Segundo a PM, o Batalhão de Polícia em Vias Expressas (BPVE) reforçou o policiamento na área.A manifestação dos moradores aconteceu após uma operação realizada pelo 14º BPM (Bangu) na manhã de segunda na comunidade do Muquiço.Por meio de nota, o Rio Ônibus alegou que "repudia mais um episódio de violência e reitera a necessidade de ações efetivas por parte das autoridades de segurança pública do Rio de Janeiro. É preciso, com urgência, garantir o direito de ir e vir do cidadão."Na última sexta-feira (7), três ônibus foram sequestrados e utilizados como barricadas na Avenida Antares, em Santa Cruz, após a morte do miliciano Rui Paulo Gonçalves Estevão, o Pipito. Um deles foi incendiado na altura do Caminho do Congo.Apontado como sucessor de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, Pipito morreu após ter sido baleado durante um confronto com policiais civis na Favela do Rodo, em Santa Cruz, na Zona Oeste. Considerado homem de confiança de Zinho, o miliciano foi o responsável por coordenar o ataque a 35 ônibus na Zona Oeste, em outubro de 2023, em represália à morte de Matheus da Silva Rezende, o Faustão, sobrinho de Zinho.