Roda de samba anima a volta para casa em vagão de trem no ramal JaperiReprodução / Instagram

Publicado 11/06/2024 16:24

Rio - Depois de uma semana pesada no trabalho, nada mais justo que curtir um samba e, aos que gostam, uma cervejinha. O que muitos não esperam é o local inusitado em que acontece um encontro semanal: no vagão de um trem. Em vídeos viralizados nas redes sociais, músicos e passageiros se misturam para curtir a viagem de volta para casa no ramal Japeri.

Segundo Fabrício Ferreira, organizador da roda de samba no ramal, o encontro acontece toda sexta-feira, às 20h. O grupo viaja da Central do Brasil até a estação Nova Iguaçu, animando a volta para casa. Nas imagens que circulam nas redes sociais, os passageiros se divertem com a música enquanto tomam cerveja e degustam tira-gostos comprados de vendedores ambulantes.

Nesta viagem musical, sentar não é a principal preocupação dos passageiros, que preferem mostrar o samba no pé. Além, é claro, de acompanhar os músicos e cantar a plenos pulmões o repertório escolhido para a viagem.

Nas redes sociais, boa parte dos internautas ficou animada com a roda de samba no trem. "O carioca sabe viver", escreveu um perfil. "Se o trem de São Paulo fosse assim, ia querer viajar todo dia", desejou outro. "É isso aí que dá um alívio psicológico pro trabalhador que vive na escala 6x1 e ainda é humilhado pelo chefe diariamente e não tem tempo pra cultura e nem dar uma voltinha pós trabalho porque passa cerca de 12 horas entre ida e volta e a jornada de trabalho", disse um terceiro. "Depressão está dentro do carro importado aí é só alegria", afirmou mais um.

Por outro lado, a festa parece incomodar outros. "12 horas trabalhando em pé, dor de cabeça a mil. Para finalizar, um bando de gente cantando mal na hora de ir embora. Bom? Pra quem?", criticou um perfil. "Ainda bem que está longe de mim", disse outro.

A história cultural do ramal Japeri já foi até tema de samba enredo. Em 1984, a escola de samba Em Cima da Hora homenageou a linha no samba "Destino Dom Pedro II". "Imagine quem vem lá de Japerí. [...] E na viagem tem jogo de ronda. De damas e reis. Vendedores, cartomantes, repentistas. Tiram onda de artista", diz um trecho.

Trem do Samba é tradição em dezembro

Anualmente, os trens da SuperVia são palco das celebrações do Dia Nacional do Samba, comemorado em 2 de dezembro. Tradicionalmente, o transporte parte da Central do Brasil, no centro do Rio, e viaja até Oswaldo Cruz, em Madureira, na Zona Norte, com muita música.

A festa é inspirada na viagem de trem que Paulo da Portela e outros sambistas faziam no início do século 20 para fugir da repressão da polícia ao gênero musical. O evento reforça a ligação histórica entre o trem e o samba e celebra o fato de que várias das agremiações atuais foram se formando ao longo da linha férrea.