Vitória Helena e Nathan Amaral se conheceram na escola em Nova Iguaçu - Renan Areias/ Agência O DIA

Publicado 12/06/2024 06:00

Rio - O amor está no ar neste dia 12 de junho, Dia dos Namorados. Para celebrar a data, uma equipe do DIA foi às ruas para saber como os pombinhos vão curtir a data e celebrar o relacionamento.

Vitória Helena, 19, e Nathan Amaral, 18, se conheceram na escola, o CIEP 167, no Jardim Guandu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. "A gente se conhece há três anos. Éramos melhores amigos", conta Vitória. Na véspera do dia dos namorados, eles completaram 11 meses e curtiram um passeio no Pão de Açúcar, Zona Sul do Rio. Para a noite desta quarta-feira, vão aproveitar fazendo o que mais gostam: comer."Vamos em um rodízio de pizza e massa. Comemorar de barriga cheia", brinca Nathan. Vitória Helena reforça que o programa favorito do casal é mesmo sair para comer: "Gostamos mesmo de ir na lanchonete comer um x-tudo e tomar um morango ao leite", explica a jovem.Já Marcos Crecca, 73, e Silvia Carvalho, 74, são casados e estão juntos há 50 anos. Os dois aproveitam o tempo juntos para fazer caminhadas e estar em contato com a natureza. "Gostamos de caminhar duas vezes por semana, passeio na praia e nos parques. Estar em contato com a natureza o tempo todo", resume Marcos. Ele conta, que nesta quarta-feira vai comprar umas flores para não deixar a data passar em branco."Ainda somos namorados. Com as implicâncias e com tudo o que tem direito", brinca Silvia. "As pessoas têm que perceber que a companhia, uma pessoa que você tem confiança, é importante"”, diz Marcos. "E também é importante cuidar", completa Silvia.O motorista de caminhão Rogério Dias, 55, e a auxiliar de produção Quena Costa, 55, estão casados há quase dez anos e não deixam de fazer um almoço ou jantar especial no dia dos namorados. "Estou de férias e vou preparar uma surpresa", conta Rogério. O programa favorito do casal em São Gonçalo, onde moram, é ir ao shopping.Já o fisioterapeuta Iandro Neto, 45, garantiu no Centro do Rio o presente e o cardápio do jantar que ele vai preparar neste dia dos namorados. "Garanti um brinco e o aniversário dela é no domingo. Serão duas comemorações", celebra. Para o jantar especial, Iandro compartilha o que vai servir para a amada Patrícia: "Peixe frito com vinho", adianta o namorado. Ele conta que sempre foi romântico e que o segredo para a relação está na paciência e na resiliência. Juntos, Iandro Neto e Patrícia aproveitam o tempo livre fazendo exercício, curtindo praia, piscina e um sambinha no final de semana.