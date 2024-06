Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Arquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 12/06/2024 21:39

Rio - Dois homens foram assassinados a tiros, na tarde desta quarta-feira (12), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

O caso aconteceu na Rua Oscar, no bairro Miguel Couto. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Mesquita) foram acionados para o local e encontraram as vítimas já em óbito com ferimentos por arma de fogo.

Os policiais isolaram a área e acionaram equipes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Agentes da especializada instauram um inquérito para identificar a autoria e apurar a motivação do crime.