Manifestantes bloqueiam faixas da BR-465, em Seropédica - Divulgação / PRF

Publicado 12/06/2024 17:23 | Atualizado 12/06/2024 17:25

Rio - Pelo segundo dia consecutivo, uma manifestação interditou a BR-465 , na altura de Seropédica, Baixada Fluminense, na tarde desta quarta-feira (12). O protesto novamente aconteceu por conta do assassinato dos irmãos Everton Damião Sá Passos Nascimento Junior, de 18 anos, e Kauã Marinho Nascimento, de 20.

Agentes da PRF foram até o local, na altura do km 0,4, para negociarem com os manifestantes que ocupavam a via, que foi totalmente interditada, por volta das 14h40.

Cerca de 40 minutos depois, às 15h20, uma pista foi liberada em direção a Dutra, sentido Sul Fluminense. Segundo a PRF, às 16h12 o trânsito foi liberado em todas as faixas.

Everton Damião Nascimento e Kauã Marinho Nascimento, foram executados a tiros, na manhã desta terça-feira (11), no condomínio Jardim das Acácias, no bairro Santa Sofia, que fica no mesmo município.

Durante a tarde desta terça, por volta das 13h15, moradores fecharam a rodovia e incendiaram objetos para obstruir a passagem de veículos. Por volta das 15h, agentes da PRF fizeram a limpeza da pista, que foi liberada às 15h30.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga as mortes. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.