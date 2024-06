Caso é investigado pela 43ª DP (Guaratiba) - Reprodução

Caso é investigado pela 43ª DP (Guaratiba)Reprodução

Publicado 12/06/2024 16:24

Rio - A Polícia Civil investiga um caso de um menino, de 8 anos, que foi ameaçado com um facão por um homem, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a criança acuada em uma parede na frente do suspeito.

Na gravação, a vítima aparece chorando e gritando enquanto está encurralada pelo homem. O suspeito está com uma faca na mão e faz ameaças como "eu vou te matar" com o intuito de assustar o menino. Durante alguns momentos, ele chega a avançar em direção a criança e dá estocadas na parede. Posteriormente, o homem sorri para a câmera com tom de brincadeira e abre o portão para a vítima ir embora.

O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (7). Informações preliminares apontam que o menino saiu de casa para chamar um amigo para brincar. Neste momento, o homem o puxou para dentro de casa e fez as ameaças e o terror psicológico.

A criança e a mãe foram até a 43ª DP (Guaratiba) para registrar uma queixa contra o suspeito. Segundo a Polícia Civil, os agentes vão ouvir testemunhas e buscam imagens de câmeras se segurança para esclarecer os fatos.