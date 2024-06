Cerca de 53 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos - Divulgação / PRF

Publicado 12/06/2024 15:15

Rio - Um casal foi preso, na manhã desta quarta-feira (12), transportando 53 quilos de pasta base de cocaína. O flagrante aconteceu na Dutra, altura de Irajá, Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o material foi avaliado em mais de R$ 1 milhão.

Ainda de acordo com a PRF, agentes do Núcleo de Operações Especiais (NOE) fiscalizavam a rodovia quando abordaram o carro do casal. Durante a inspeção dos equipamentos obrigatórios, eles identificaram que a estrutura interna do veículo tinha sido adulterada.

Droga estava escondida atrás do banco traseiro de carro usado pelo casal Divulgação / PRF

Os policiais suspeitaram e acionaram o Grupo de Operações com Cães (GOC), que localizaram as drogas escondidas em um compartimento atrás do banco traseiro. Ao todo, foram apreendidos 51 tabletes de pasta base de cocaína.

Aos agentes, o casal, que não tiveram suas identidades reveladas, relataram que receberam a droga em São Paulo e entregariam a carga na Zona Norte do Rio.

Os detidos e o material apreendido foram encaminhados à 27ª DP (Vicente de Carvalho), onde a ocorrência foi registrada.