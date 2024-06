PM estava passando pela via quando foi surpreendido por homens armados - Reprodução

Publicado 12/06/2024 17:50 | Atualizado 12/06/2024 19:07

Rio - Um policial militar sofreu uma tentativa de assalto na tarde desta quarta-feira (12), na Avenida Brasil, altura de Guadalupe, Zona Norte do Rio.

Segundo a corporação, militares do Batalhão de Policiamento de Vias Expressas (BPVE) foram acionados para verificar a ocorrência, que aconteceu na pista lateral, sentido Zona Oeste.

De acordo com o comando da unidade, o policial informou que seguia pela via com o seu veículo quando foi surpreendido por homens armados em um Palio. Houve confronto e os suspeitos fugiram. Ninguém ficou ferido. A ocorrência foi encaminhada para a 31ª DP (Ricardo de Albuquerque). A Polícia Civil informou que tenta localizar os suspeitos.