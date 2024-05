Moradores sofrem com intenso tiroteio na região devido a guerra entre traficantes - Reprodução

Publicado 02/05/2024 06:26

Rio - Um intenso tiroteio voltou a assustar moradores do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte, durante a madrugada desta quinta-feira (2). A região tem sido alvo de constantes confrontos devido uma disputa por território entre criminosos rivais.



Segundo a Polícia Militar, agentes da da Unidade de Polícia Pacificadora do Morro dos Macacos (UPP/Macacos) foram acionados para checar a informação de disparos de arma de fogo na área de mata da comunidade. No entanto, os suspeitos conseguiram fugir antes da chegada das equipes. O policiamento foi reforçado na região.



Nas redes sociais, imagens registradas por moradores mostram a intensa troca de tiros. Em um dos momentos, um dos disparos atingiu um transformador, que explodiu, deixando parte da comunidade sem energia.



VILA ISABEL - MORRO DOS MACACOS



Confronto entre traficante rivais, do CV x TCP pelo domínio da comunidade na Zona norte do Rio.



Tiros no Morro dos Macacos em Vila Isabel nas proximidades do Túnel Noel Rosa. Cuidado na região.#bols #leisecarj #Madonna #rio pic.twitter.com/V2toceZrKx — Blitz RJ Oficial (@blitzRJoficial) May 2, 2024

Há meses, a comunidade vem sofrendo com constantes confrontos entre traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP), que comandam a região, e criminosos do Comando Vermelho (CV), que teriam interesse em expandir o controle do grupo para o local.

Guerra de facções no Morro dos Macacos





Desde janeiro deste ano, o Morro dos Macacos enfrenta confrontos entre traficantes. No dia 6 de janeiro, pelo menos três suspeitos ficaram feridos após uma tentativa de invasão de criminosos do Comando Vermelho de Manguinhos e do Morro do São João à comunidade.



Em março, um sargento da Polícia Militar foi baleado durante um tiroteio no Morro dos Macacos. Na ocasião, equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da região faziam uma operação na comunidade, por conta de um intenso confronto entre traficantes rivais. Em meio aos disparos, o policial militar, que não teve a identidade revelada, acabou sendo atingido e socorrido por militares.

Já no início de abril, três pessoas morreram durante mais uma tentativa de invasão de bandidos do CV da comunidade São João, no Engenho Novo, também Zona Norte. No interior da comunidade, duas pessoas, identificadas como Ítalo Bruno do Carmo, 21 anos, e de João Victor de Oliveira Soares, 19, morreram. Já nos arredores, André Oliveira Vieira, de 41 anos, foi atingido por tiros na Rua Souza Franco e morreu no local.