Palco está sendo montado em frente ao hotel Copacabana Palace, como acontece no Réveillon - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 01/05/2024 20:54 | Atualizado 01/05/2024 21:10

Rio – A Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, onde acontecerá o show da Madonna neste sábado (4), terá distribuição de água gratuita até o fim da semana. A partir desta quinta-feira (2), das 10h às 17h, frotas compostas por kombis e bicicletas vão servir a bebida em copos biodegradáveis. No dia da apresentação, quatro pontos de hidratação serão instalados pela orla e funcionarão até o fim do espetáculo.

As estruturas para o dia 4 estarão localizadas próximas ao palco principal, na altura da Rua Rodolfo Dantas, na entrada da área VIP, perto da Avenida Prado Júnior, e entre os Postos 3 e 4.

Com três caminhões-pipa usados para abastecer constantemente as bombas de água e a "frota da hidratação", as tendas irão atender o público das 10h de sábado (4) às 2h de domingo (5). A expectativa da Cedae, idealizadora da iniciativa, é fornecer 50 mil litros de água para o consumo.

Apresentação da Rainha do Pop promete ser histórica

O show da Madonna, que será gratuito, acontecerá na Praia de Copacabana, em frente ao Copacabana Palace, com previsão de início para 21h45. 1,5 milhão de pessoas são esperadas para o evento.