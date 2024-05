Camilla Gomes de Souza foi presa em flagrante suspeita de matar a namorada Daniele Leal - Reprodução/Redes sociais

02/05/2024

Camilla Gomes de Souza em audiência de custódia realizada na quarta-feira (1º). Ela foi presa após Rio - A Justiça do Rio converteu para preventiva a prisão deem audiência de custódia realizada na quarta-feira (1º). Ela foi presa após jogar a namorada Daniele Leal Maia da janela do apartamento onde moravam, em Santa Cruz, na Zona Oeste. Na decisão, o juiz Alex Quaresma Ravache mencionou os depoimentos de duas testemunhas que ouviram as discussões do casal antes do crime.

Segundo as testemunhas, que tiveram os nomes preservados, Camilla e Daniele estavam em um bar, na noite de segunda-feira (29), quando a acusada apresentou comportamento agressivo contra a companheira causado por ciúmes. Uma das testemunhas disse que viu o momento em que Camilla pegou Daniele pelo braço e disse: "Vem aqui que hoje eu vou te matar". Depois, fez mais ameaças de morte.

Horas depois, as testemunhas que estavam no mesmo prédio de Camilla e Danielle disseram ter ouvido uma forte discussão, além do barulho de agressões e coisas sendo batidas, a ponto do teto do quarto do apartamento da testemunha tremer. Em seguida, notou-se um barulho como se algo tivesse batido na janela do apartamento e, depois, no térreo do prédio. Ao verificar o que poderia ter sido, viu o corpo de Daniele, nua, caído, de barriga para cima.

O juiz menciona, ainda, uma cena relatada por uma das testemunhas na qual Camilla teria agido com frieza após o crime. "Diante da situação, olhou para cima e viu a custodiada na janela, olhando para baixo e fumando cigarro. A testemunha subiu no apartamento da vítima, localizado no terceiro andar, e encontrou a custodiada sentada no sofá, fumando um cigarro com tranquilidade". Essa mesma testemunha conseguiu impedir que Camilla fugisse do local do crime.

"Os fatos constantes do APF revelam a gravidade concreta do delito e alta periculosidade da indiciada para a coletividade", justificou o juiz para manter a prisão de Camilla. A suspeita vai continuar presa na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio.