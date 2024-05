Agentes da UPP Mangueira foram acionados para uma ocorrência de troca de tiros - Divulgação / Polícia Militar

Agentes da UPP Mangueira foram acionados para uma ocorrência de troca de tirosDivulgação / Polícia Militar

Publicado 02/05/2024 19:10 | Atualizado 02/05/2024 21:28

Rio - Moradores do Morro da Mangueira, na Zona Norte, relataram um intenso tiroteio na região no fim da tarde desta quinta-feira (2). De acordo com o comando da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), criminosos da comunidade do Morro dos Macacos teriam começado a atirar em direção ao Morro da Mangueira. A Polícia Militar afirma que não houve registro de confronto com suas equipes.



Moradores relatam tiroteio intenso no Morro da Mangueira.#ODia Segundo a PM, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora do Morro da Mangueira (UPP/Mangueira) foram acionados para uma ocorrência de troca de tiros. Pessoas que passavam pela região e moradores registraram e relataram nas redes sociais o intenso tiroteio.