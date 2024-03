Morro dos Macacos tem sido palco de guerra entre facções - Reprodução / Redes sociais

Morro dos Macacos tem sido palco de guerra entre facçõesReprodução / Redes sociais

Publicado 20/03/2024 08:14

Rio - Um sargento da Polícia Militar foi baleado durante um tiroteio no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte, na tarde desta terça-feira (19). Segundo a corporação, o agente foi levado para o Hospital Central da PM (HCPM) e tem o estado de saúde estável, sem risco de morte.

Na ocasião, as equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Macacos faziam uma operação na comunidade, por conta de um intenso confronto entre traficantes rivais. Em meio aos disparos, o policial militar, que não teve a identidade revelada, acabou sendo atingido e socorrido por militares.

Nas redes sociais, moradores flagraram o momento que o agente é levado por seus colegas de farda. "Sargento foi baleado enquanto tentava intervir a guerra entre CV e TCP. Clima está muito tenso", escreveu um homem.

Sargento da PM é baleado nesse momento no morro dos Macacos após tentar intervir guerra entre CV e TCP pic.twitter.com/o4ieQqBF0m — Plantão Baixada RJ (@PlantaoBaixadaa) March 19, 2024

Controlado pela facção Terceiro Comando Puro (TCP), o Morro dos Macacos tem sido palco de guerras entre traficantes rivais, com as constantes invasões do Comando Vermelho (CV) desde o ano passado. A região é disputada pelas facções, que buscam o controle do território.

Após essa intensa troca de tiros, a Polícia Militar afirmou que o policiamento foi reforçado na região nesta quarta-feira (20).

Tensão no Morro dos Macacos

No dia 6 de janeiro deste ano, moradores de Vila Isabel tiveram uma madrugada de tensão com um intenso confronto no Morro dos Macacos. De acordo com relatos, o tiroteio aconteceu durante uma tentativa de invasão de traficantes do CV à comunidade. Em vídeos compartilhados, é possível ouvir os disparos e moradores lamentando a violência na região. "Acordei com muito tiro, vários calibres diferentes. Parece guerra!", disse um morador, à época.

Na ação, três suspeitos ficaram feridos, um foi preso e três fuzis, duas pistolas, duas granadas, três radiocomunicadores e drogas foram apreendidos.