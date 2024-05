Praia de Botafogo está própria para banho - Pedro Ivo/Agência O Dia

Praia de Botafogo está própria para banhoPedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 01/05/2024 19:57 | Atualizado 01/05/2024 20:23

Rio - Os cariocas que quiserem fugir do calor com um mergulho no mar podem ficar tranquilos. De acordo com o último boletim do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), as praias da Zona Sul e Oeste da capital estarão próprias para banho. Em Niterói, apenas a praia de São Francisco não estará liberada.

Ainda segundo o Inea, uma nova onda de calor chegará nesta quinta-feira ao Rio e só deve ir embora na segunda semana do mês de maio. Segundo os meteorologistas, os próximos dias serão de muito calor, com temperaturas máximas entre 3°C e 5°C acima da média para todo o território fluminense.

Na capital, os termômetros podem marcar 37°C neste fim de semana. No último domingo (28) a cidade de Niterói chegou a bater 38°C, elegendo o município como o mais quente do país nesta data.

"Importante salientar que, a partir desta época do ano, o calor costuma ser menos intenso no Estado do Rio de Janeiro, porém, essa onda atípica está ainda trazendo temperaturas características de verão para o outono de grande parte da região Sudeste", explicou a gerente de Hidrometeorologia do Inea, Cinthia Avellar.