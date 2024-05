Guido Schäffer foi homenageado no posto 11, no Recreio - Reprodução / Redes Sociais

Guido Schäffer foi homenageado no posto 11, no Recreio Reprodução / Redes Sociais

Publicado 01/05/2024 18:56

Rio - Amigos e familiares do médico, seminarista e surfista Guido Schäffer se reuniram em um ato, nesta quarta-feira (1°), dia em sua morte completou 15. Durante o evento, na Praia do Recreio, foi celebrada uma missa, além de uma roda de surfistas. Em maio de 2023, o Vaticano reconheceu as virtudes heroicas de oito servos de Deus, entre eles o brasileiro. Desde então, ele tornou-se venerável, alcançando uma etapas rumo à beatificação.

A homenagem recebeu o nome de D.I.A, cujas siglas significam "avançar para águas mais profundas". Guido morreu no dia 1° de maio de 2009, aos 34 anos, enquanto surfava com amigos na Praia do Recreio. Recentemente, o local passou a abrigar uma pequena capela em homenagem ao médico.



A mãe de Guido, Maria Nazaré Schäffer, contou que a iniciativa da celebração partiu de uma fala de Dom Orani.



"Um dia o senhor falou que o local onde um servo de Deus fez a sua páscoa definitiva deve ser visitado. Então vamos à missa do dia 1º, tirar da igreja e colocar na praia. E assim nós fizemos", revelou Maria.



Nascido em Volta Redonda em 22 de maio de 1974, Guido começou sua relação com a catolicismo ainda no mesmo ano, quando foi batizado em 22 de dezembro, aos 7 meses. Ainda jovem, a família se mudou para Copacabana, onde ele concluiu o Ensino Médio.

Formou-se em medicina e dedicou o início de sua carreira à população de rua assistida pelas Irmãs Missionárias da Caridade.

Após voltar de uma viagem internacional, ele revelou aos pais sua vontade se ser padre e começou a conciliar a medicina com a evangelização. Ao longo de sua vida, fundou diversos grupos de oração, atuou para propagar o cristianismo e se envolveu em diversas obras de caridades.



Guido cursou os dois primeiros anos de Teologia, no Mosteiro de São Bento, mas morreu antes de concluir o curso.

A família agora aguarda a conclusão do processo que deve beatificar Guido Schäffer. A ação, que foi aberta em 2015, foi encerrada no Brasil dois anos depois, em 2017. O processo segue através da Congregação da Causa dos Santos no Vaticano, que pode nomear o seminarista como primeiro santo do Rio de Janeiro.

Seus restos mortais encontram-se na Igreja Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, na Zona Sul.