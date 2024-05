Concessionária que administra a Rodoviária do Rio prevê aumento no fluxo para esta semana - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 01/05/2024 16:25 | Atualizado 01/05/2024 16:56

Rio – O show da Madonna na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, que acontecerá neste sábado (4), irá aumentar, ao longo desta semana, a movimentação na Rodoviária do Rio, na Zona Portuária. Nesta sexta-feira (3) e no dia do show, o terminal deve registrar um aumento de quase 30% de desembarques em relação a dias normais, com viajantes vindo principalmente dos estados de São Paulo, Minas Gerais e interior do Rio de Janeiro.

Segundo a concessionária que administra a Rodoviária, o movimento começa a ficar grande já nesta quinta-feira (2), com uma previsão de chegada de quase 13 mil pessoas desembarcando em 473 ônibus. A sexta-feira (3) deve ser o dia mais agitado, chegando a cerca de 19 mil passageiros em 600 ônibus. No sábado (4), dia do show, serão 18.200 pessoas chegando em 580 ônibus.

Segundo Roberta Faria, diretora-geral da Rodoviária do Rio, o transporte de ônibus é uma alternativa frente ao aumento das passagens aéreas, que chegam a ser 800% mais caras: "Estamos esperando um número maior na movimentação de passageiros nesse final de semana, principalmente pelo fato de que as viagens rodoviárias estão bastante aquecidas frente ao alto valor das tarifas aéreas", afirmou.

Apresentação da Rainha do Pop promete ser histórica

O show da Madonna, que será gratuito, acontecerá neste sábado (4) na Praia de Copacabana, com previsão de início para 21h45. A expectativa para o público é cerca de 1,5 milhão de pessoas. A lotação de hotéis em Copacabana no dia deve ser de 100%.